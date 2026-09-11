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Красный Север

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Кубок России по пауэрлифтингу пройдет в Ноябрьске

Кубок России по пауэрлифтингу пройдет в Ноябрьске

В Ноябрьске пройдет Кубок России по пауэрлифтингу. В соревнованиях примут участие атлеты со всей страны, сообщила администрация города в «Максе».

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