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Петербургский дневник

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В Петербурге переименуют пешеходный мост через Охтинский разлив

В Петербурге переименуют пешеходный мост через Охтинский разлив

Он будет называться Батищев – в честь изобретателя Пешеходный мост через Охтинский разлив в Красногвардейском районе Петербурга хотят переименовать, сообщили сегодня в пресс-службе районной администрации со ссылкой на главу администрации Андрея Хорта.

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