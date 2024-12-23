В Петербурге переименуют пешеходный мост через Охтинский разлив

Он будет называться Батищев – в честь изобретателя Пешеходный мост через Охтинский разлив в Красногвардейском районе Петербурга хотят переименовать, сообщили сегодня в пресс-службе районной администрации со ссылкой на главу администрации Андрея Хорта.
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