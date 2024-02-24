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Парту Героя погибшего на СВО кавалера ордена Мужества Станислава Семенычева открыли в гимназии Подольска

Парту Героя погибшего на СВО кавалера ордена Мужества Станислава Семенычева открыли в гимназии Подольска

Подвиг погибшего в зоне специальной военной операции военного увековечили в Подольске. В здании гимназии имени Подольских курсантов установили Парту героя в память о кавалере Ордена Мужества Станиславе Семенычеве.

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