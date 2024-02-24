Парту Героя погибшего на СВО кавалера ордена Мужества Станислава Семенычева открыли в гимназии Подольска

Подвиг погибшего в зоне специальной военной операции военного увековечили в Подольске. В здании гимназии имени Подольских курсантов установили Парту героя в память о кавалере Ордена Мужества Станиславе Семенычеве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии