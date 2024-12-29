Подразделения ВСУ в Великой Новоселке на времевском направлении три раза запрашивали у командования эвакуацию и выход из поселка, но каждый раз получали отказ, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
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