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Рогов: ВСУ трижды запрашивали выход из Великой Новоселки, но получили отказ

Рогов: ВСУ трижды запрашивали выход из Великой Новоселки, но получили отказ

Подразделения ВСУ в Великой Новоселке на времевском направлении три раза запрашивали у командования эвакуацию и выход из поселка, но каждый раз получали отказ, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Правильно, пусть там и сдохнут твари. И в плен этих уродов не брать.
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20 час.

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