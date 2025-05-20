Запад вводил персональные санкции против Шойгу 17 раз за последние 10 лет

Секретарю Совбеза РФ Сергею Шойгу исполнилось 70 лет. Он стал самым подсанкционным госдеятелем — против него за 10 лет вводили персональные санкции 17 раз, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.