Запад вводил персональные санкции против Шойгу 17 раз за последние 10 лет

Секретарю Совбеза РФ Сергею Шойгу исполнилось 70 лет. Он стал самым подсанкционным госдеятелем — против него за 10 лет вводили персональные санкции 17 раз, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.
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