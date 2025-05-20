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Запад вводил персональные санкции против Шойгу 17 раз за последние 10 лет

Запад вводил персональные санкции против Шойгу 17 раз за последние 10 лет

Секретарю Совбеза РФ Сергею Шойгу исполнилось 70 лет. Он стал самым подсанкционным госдеятелем — против него за 10 лет вводили персональные санкции 17 раз, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.

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