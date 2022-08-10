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Иностранцев восхитило как Владимир Путин плавает с дельфинами

Иностранцев восхитило как Владимир Путин плавает с дельфинами

Архивное видео, где Путин в кубинском городе Варадеро еще в 2000году плавает с дельфинами, недавно снова «всплыло» в интернет пространстве Невиданное видео: Владимир Путин плавает с дельфинами-завлекают такими заголовками «ютуберы» в этом месяце.

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