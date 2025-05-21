Мужчине оторвало руку при атаке БПЛА на автомобиль в Шебекине

Очередная атака украинских беспилотников на Белгородскую область обернулась ранением мирного жителя. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, БПЛА ударил по движущемуся автомобилю в городе Шебекино, в результате чего мужчина получил тяжёлое ранение.
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