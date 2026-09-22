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В Актау готовят большой музыкальный фестиваль ко Дню рождения города

В Актау готовят большой музыкальный фестиваль ко Дню рождения города

В Актау с 25 по 27 сентября состоится международный фестиваль-конкурс эстрадного вокала «Каспий – море дружбы».

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