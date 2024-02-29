Буданов: Киев не допустит заморозки украинского конфликта, как того хочет Россия

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Киев никогда не допустит заморозки украинского конфликта и того, чтобы Донбасс и Новороссия остались в составе России, как эта страна того хочет.