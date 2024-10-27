"Первое предзимье": синоптик Ильин рассказал о погоде с 28 октября по 1 ноября

На предстоящей рабочей неделе погода в Тульской области постепенно будет приобретать всё более осенние нотки, и под влиянием атмосферных фронтов характерные для предзимья условия погоды всё чаще будут наблюдаться на улице.
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