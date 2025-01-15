СХ

Сергей Храмов

Если на спецоперацию на Украине посмотреть без политических, экономических и военных зигзагов. Вырисовывется такая картина, что на ядерного слона - ядерную Россиию объединяется несколько евро дворняжек, пытающихся повоевать с ней с тарахтелками автоматами пушкаи танками и беспилотниками из позапрошлой войны по примеру Украины. Отличие войны с Ураиной отличается тем что на её территории много проживает рукоговоряших россиян. По этому Россия не стирает карты мира население этой страны ядерными ударами...., а уничтожае инфроструктуру ВПК и всё что в ней задействовано для войны против России, Оберегая население Украины. . Дворняжки из Нато при войне с Россией будут уничтожены ядерными ударами как наши враги, так как на их территории нет нашего населения которого надо беречь. После ядерного удара по такой стране будет выжженая земля с радиацией и не пригодная к проживанию на несколько столетий и пострадают соседние страны.... Наш Президент России мягко намекнул, что европа плотно заселена..... РВСН.