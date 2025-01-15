Киев будет воевать «до последнего украинца» Сегодня ряд украинских экспертов говорят об угрозе «сирийского сценария» для ВСУ, имея в виду ситуацию, когда армия в силу полной потери боевого духа и управляемости бросает позиции и разбегается, даже если она до этого упорно сражалась несколько лет, а за ее спиной – сильные государства.
«Британский» сценарий вместо «сирийского»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Воробей
Вот настоящая причина растягивания СВО со стороны РФ. Нужно было достичь такого морального состояния у свидомитов.
Ответить
7 час.
СХ
Сергей Храмов
Если на спецоперацию на Украине посмотреть без политических, экономических и военных зигзагов. Вырисовывется такая картина, что на ядерного слона - ядерную Россиию объединяется несколько евро дворняжек, пытающихся повоевать с ней с тарахтелками автоматами пушкаи танками и беспилотниками из позапрошлой войны по примеру Украины. Отличие войны с Ураиной отличается тем что на её территории много проживает рукоговоряших россиян. По этому Россия не стирает карты мира население этой страны ядерными ударами...., а уничтожае инфроструктуру ВПК и всё что в ней задействовано для войны против России, Оберегая население Украины. . Дворняжки из Нато при войне с Россией будут уничтожены ядерными ударами как наши враги, так как на их территории нет нашего населения которого надо беречь. После ядерного удара по такой стране будет выжженая земля с радиацией и не пригодная к проживанию на несколько столетий и пострадают соседние страны.... Наш Президент России мягко намекнул, что европа плотно заселена..... РВСН.
Ответить
3 час.
Игорь Васиков
Такие все несчастные и немотивированные, выбиваем их с огромным трудом. Что за бред?
Ответить
39 мин.
Свежие комментарии