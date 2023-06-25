Аргументы недели

98 703 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    гнида, а откуда  у Шойгу  особнячок  за 18 миллионов долларов? даже если бы  он зарабатывал по миллиону рублей  в мес...Что могут означат...
  • Владимир Алтайцев
    Вы  глупы.Что могут означат...
  • Анатолий Остин
    Это не подразделение ВС России. Потом надо принять закон, регламентирующий деятельность ОПГ. Прямо как у Терри Пратче...Картаполов: разго...

Лавров назвал слова Зеленского о «реальности» ядерной угрозы от РФ потоком сознания, о котором нельзя судить без медобразования

Лавров назвал слова Зеленского о «реальности» ядерной угрозы от РФ потоком сознания, о котором нельзя судить без медобразования

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал заявление украинского президента Владимира Зеленского о «реальности» ядерной угрозы от Москвы потоком сознания, о котором нельзя судить без медицинского образования.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх