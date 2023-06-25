Лавров назвал слова Зеленского о «реальности» ядерной угрозы от РФ потоком сознания, о котором нельзя судить без медобразования

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал заявление украинского президента Владимира Зеленского о «реальности» ядерной угрозы от Москвы потоком сознания, о котором нельзя судить без медицинского образования.
Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал заявление украинского президента Владимира Зеленского о «реальности» ядерной угрозы от Москвы потоком сознания, о котором нельзя судить без медицинского образования.
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