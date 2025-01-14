Школьники уже «егэнутые»: когда в РФ отменят госэкзамен, какие альтернативы

Traveller Рубцовск, говорите?... Ну-ну... Дальше можно не продолжать. Никто же не отрицает, что УО были и в Союзе. Особенно в Рубцовске и ему подобных.

М ММ "Пилипенко также указала на проблему несоответствия тестов из ЕГЭ и материалов в школьных учебниках."- Элементарно берем вопросы ЕГЭ и учебник. Садим толпу чиновников в условия школьного ЕГЭ, только даем всем шпаргалки (т.е. учебники) и заставляем отвечать на вопросы и задачи ЕГЭ. Если не справились ( а это 99% ), то меняем кардинально или учебники или составителей вопросов ЕГЭ! Тесты придумывают с целью запутать школьников!