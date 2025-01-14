В России может появиться новый формат оценки выпускников школ вместо единого государственного экзамена, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Школьники уже «егэнутые»: когда в РФ отменят госэкзамен, какие альтернативы
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Traveller
Рубцовск, говорите?... Ну-ну... Дальше можно не продолжать. Никто же не отрицает, что УО были и в Союзе. Особенно в Рубцовске и ему подобных.
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17 час.
М
ММ
"Пилипенко также указала на проблему несоответствия тестов из ЕГЭ и материалов в школьных учебниках."- Элементарно берем вопросы ЕГЭ и учебник. Садим толпу чиновников в условия школьного ЕГЭ, только даем всем шпаргалки (т.е. учебники) и заставляем отвечать на вопросы и задачи ЕГЭ. Если не справились ( а это 99% ), то меняем кардинально или учебники или составителей вопросов ЕГЭ! Тесты придумывают с целью запутать школьников!
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16 час.
Сергей Рубцовск
К сведению: в Союзе Рубцовск был на втором месте по занятости населения в промышленности (на первом Норильск). Конечно и жизненный путь значительной массы населения города - восьмилетка-фазанка-завод-пенсия. Да, а в техникуме я в Новосибирске учился (это про литр коньяка). Заочно.
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14 час.
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