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100 тыс. долларов от украинской разведки: средства направлены на нужды СВО

100 тыс. долларов от украинской разведки: средства направлены на нужды СВО

Аванс в размере 100 тысяч долларов, полученный от украинской разведки за вывод войск из Горловки, был направлен на обеспечение российских военнослужащих материально-техническими средствами, сообщают в Центре общественных связей ФСБ России.

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