Раскрыты экономические планы Польши на Белоруссию

Несмотря на предельно холодные отношения между Варшавой и Минском, польские власти продолжают модернизацию пограничных переходов, чтобы принимать еще больше китайских товаров, которые следуют через Белоруссию транзитом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии