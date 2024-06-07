Самарские работодатели предлагают высокие зарплаты

В июне 2024 года в Самарской области были определены самые высокооплачиваемые профессии. По данным Аналитического центра сервиса поиска работы SuperJob, программист 1С стал лидером среди других специальностей, получая в среднем 120 тысяч рублей в месяц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии