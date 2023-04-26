РИА Новый день

213 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Глущенко
    Ядерное оружие принадлежит России , ему никто не даст кодов и никогда. Землю предоставляет срана белорусся. Офицеров ...Лукашенко заявил,...
  • Александр Глущенко
    может только угрожать и размахивать именем Россия , как своей елдой.. Надоели уже..Лукашенко заявил,...
  • Nikita Kopitov
    Видать зашли в иранские воды, не реагировали на предупреждения. Янки с израильтянами счас будут искать любые предлоги...В США сообщили, ч...

СМИ: санкции Запада не смогли «приземлить» российский авиапарк

СМИ: санкции Запада не смогли «приземлить» российский авиапарк

Запад просчитался в планах «приземлить» большую часть российского авиапарка с помощью санкций. Немецкий журнал Wirtschaftswoche отследил активность воздушных перевозчиков в России и заявил, что она почти не изменилась за год санкционного давления.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх