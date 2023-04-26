СМИ: санкции Запада не смогли «приземлить» российский авиапарк

Запад просчитался в планах «приземлить» большую часть российского авиапарка с помощью санкций. Немецкий журнал Wirtschaftswoche отследил активность воздушных перевозчиков в России и заявил, что она почти не изменилась за год санкционного давления.
Запад просчитался в планах «приземлить» большую часть российского авиапарка с помощью санкций. Немецкий журнал Wirtschaftswoche отследил активность воздушных перевозчиков в России и заявил, что она почти не изменилась за год санкционного давления.
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