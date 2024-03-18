Китай готовится запускать космонавтов с помощью электромагнитного орудия

Исследователи занимаются разработкой огромной электромагнитной стартовой площадки, цель которой — вывести на орбиту Земли колоссальный космический самолет массой 50 тонн, превосходящий по длине Боинг 737.
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