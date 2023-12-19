Собянин: В Москве открылся четвертый городской эндоскопический центр

В столице создана эффективная система онкопомощи В Московском клиническом научном центре (МКНЦ) имени Логинова открыт новый эндоскопический центр, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Telegram.
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