8 причин, почему даже милые люди могут раздражать

Иногда нас раздражают даже самые доброжелательные и милые люди, и это абсолютно нормально! Психологи выделили несколько ключевых причин такого парадокса: от несоответствия ожиданиям до скрытых триггеров в нашем подсознании.
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