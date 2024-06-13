Autosport: Маверик Виньялес станет пилотом KTM

MotoGPВ чемпионате мира по мотогонкам MotoGP назревает очередной трансфер. Ожидается, что испанский пилот Маверик Виньялес покинет заводской коллектив Aprilia после трёх лет в команде, чтобы в 2025 году присоединится к другому мотопроизводителю, но не в заводском, а в сателлитном коллективе.
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