Autosport: Маверик Виньялес станет пилотом KTM

MotoGPВ чемпионате мира по мотогонкам MotoGP назревает очередной трансфер. Ожидается, что испанский пилот Маверик Виньялес покинет заводской коллектив Aprilia после трёх лет в команде, чтобы в 2025 году присоединится к другому мотопроизводителю, но не в заводском, а в сателлитном коллективе.