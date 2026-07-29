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Карандин о Лежаре в «Тракторе»: «Если мы берем из АХЛ чуть ли не слабейших, то больно бьем по уровню КХЛ. Не хочу верить в то, что наш хоккей так деградировал»

Бывший арбитр Юрий Карандин критически оценил селекцию «Трактора» в межсезонье и высказался против приглашения игроков из АХЛ со средней статистикой.

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