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"Передышку Зеленский не заслужил": Лавров поставил точку в вопросе перемирия

"Передышку Зеленский не заслужил": Лавров поставил точку в вопросе перемирия

Глава киевского режима Владимир Зеленский не заслужил никакой передышки на поле боя. Об этом 12 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с ливанским коллегой Юсефом Ражжи, отвечая на вопрос о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Россией и Украиной .

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