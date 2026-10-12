Глава киевского режима Владимир Зеленский не заслужил никакой передышки на поле боя. Об этом 12 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с ливанским коллегой Юсефом Ражжи, отвечая на вопрос о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Россией и Украиной .
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