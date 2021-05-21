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Террористы совершили 41 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Террористы совершили 41 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 41 обстрел в идлибской зоне деэскалации в САР.

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