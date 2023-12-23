Focus-online: в Германии арестовали исламистов, планировавших атаки на Рождество

В Европе усилили меры безопасности перед католическим Рождеством. В Германии и Австрии полиция арестовала несколько человек, которые, предположительно, планировали нападения на церкви в Кельне, Вене и Мадриде.
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