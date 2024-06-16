СЕО Factor Питер Брандт: «Биткоин может упасть до $48 000»

Гендиректор Factor Питер Брандт прогнозирует, что в случае массовой распродажи биткоинов со стороны майнинг-компаний приведет к кратковременному снижению рыночной стоимости первой криптовалюты до $48,000.
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