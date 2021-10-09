Мировое обозрение

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Байден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премией мира

Байден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премией мира

ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Ресса с присуждением Нобелевской премии мира.

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