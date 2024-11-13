Психолог объяснила, почему женщины не хотят рожать детей и виноваты ли мужчины

Проблема еще и в том, что мужская роль в семье часто оказывается неопределенной или второстепенной Выбор карьеры у современных россиянок в качестве приоритета как психологический феномен может быть объяснен рядом факторов, отметила замдиректора Института клинической психологии и социальной работы им.