Захарова ответила на обвинения Украины по миграционному кризису в Сеуте

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, в своем Telegram-канале назвала Киев «унылым гнильем» в ответ на обвинения министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в адрес России, связанные с миграционным кризисом в испанском анклаве Сеута.