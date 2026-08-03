Захарова ответила на обвинения Украины по миграционному кризису в Сеуте

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, в своем Telegram-канале назвала Киев «унылым гнильем» в ответ на обвинения министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в адрес России, связанные с миграционным кризисом в испанском анклаве Сеута.
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