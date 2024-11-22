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Под Ольговкой для ВСУ повторился Иловайский разгром - из леса не вышел никто

Под Ольговкой для ВСУ повторился Иловайский разгром - из леса не вышел никто

17-я ОТБр ВСУ бандеровцев осталась лежать в Ольговском лесу. Спаслись - единицы. Курская дуга, 19 ноября: Под Ольговкой для ВСУ повторился Иловайский разгром - из леса не вышел никто.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Фактически, прозевали вторжение бандеровцев в Курскую область. Эта, &quot;чья то&quot;  халатность стоила России многих десятков, а может, сотен жизней!
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6 час.
Николай Кочергин
Они всех ненавидят.В Талмуде сказано: еврей, за свою жизнь, должен убить как минимум одного гоя.
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4 час.
Николай Кочергин
Это не халатность, а предательство Шойгу и Герасимова. Почему они до сих пор плавают? Шойгу - масон высокого ранга посвящения и покрывает и защищает всех предателей и ворюг. Даже Путин не может с ним ничего сделать.
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4 час.

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