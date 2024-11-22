Под Ольговкой для ВСУ повторился Иловайский разгром - из леса не вышел никто

Они всех ненавидят.В Талмуде сказано: еврей, за свою жизнь, должен убить как минимум одного гоя.

Николай Кочергин

Это не халатность, а предательство Шойгу и Герасимова. Почему они до сих пор плавают? Шойгу - масон высокого ранга посвящения и покрывает и защищает всех предателей и ворюг. Даже Путин не может с ним ничего сделать.