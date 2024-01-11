Прокуратура проверит коммунальную аварию на левом берегу Новосибирска

Сотрудники прокуратуры выехали на место коммунальной аварии в Ленинском районе Новосибирска. Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту аварийного отключения отопления в Ленинском и Кировском районах Новосибирска.
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