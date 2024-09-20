Расходы более половины российских компаний на кибербезопасность возросли

В начале лета некоторые крупные компании столкнулись с атаками шифровальщиков, что привело к сбоям в работе их сайтов, приложений и платежных терминалов, временно приостановив деятельность организаций на несколько дней.
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