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Двое россиян допущены на «Челленджер» в Чехии

Россияне Денис Клок и Кирилл Киватцев участвуют в «Челленжере» в Либереце, несмотря на то, что в июне правительство Чехии приняло решение об отстранении российских спортсменов от участия в любых соревнованиях, проходящих в стране.

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