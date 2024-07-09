В Актау за неделю на штрафстоянку закрыли более 80 автомобилей

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий в городе Актау, в том числе управления транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выезда на встречный маршрут, выявления и пресечения превышения скоростного режима, сотрудники батальона патрульной полиции круглосуточно дежурят на дорогах, выявляют нарушения правил дорожного движения, привлекают водителей к ответственности.