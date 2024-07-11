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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Типичный Питер»: в Steam с ноги ворвался молниеносный хардбасс-шутер Anger Foot от ...

«Типичный Питер»: в Steam с ноги ворвался молниеносный хардбасс-шутер Anger Foot от ...

«Типичный Питер»: в Steam с ноги ворвался молниеносный хардбасс-шутер Anger Foot от создателей BroforceИздательство Devolver Digital и разработчики из южноафриканской студии Free Lives (Broforce, Terra Nil) сообщили о выпуске в Steam своего хардбасс-шутера Anger Foot.

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