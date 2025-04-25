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Царьград

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Пушков о Зеленском: Трамп настаивает на уступке территорий для мира

Пушков о Зеленском: Трамп настаивает на уступке территорий для мира

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью Times о давлении на Зеленского принять мир с Россией. Ссылаясь на план Трампа укрепить освобождённые территории за РФ, Пушков подчеркивает, что Украина потеряла эти регионы в ходе конфликта.

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