Почему не стоит переходить дорогу человеку с пустым ведром, а также что предсказывает паук? По народному календарю 23 апреля отмечается день Терентия или Терентий Маревный.
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Почему не стоит переходить дорогу человеку с пустым ведром, а также что предсказывает паук? По народному календарю 23 апреля отмечается день Терентия или Терентий Маревный.