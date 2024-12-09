Появились подробности дела главы «Военторга» о хищении

Глава «Военторга» Павлов не признал вину по делу о хищении Глава АО «Военторг» Владимир Павлов не признал вину по делу о хищении 400 млн рублей при выполнении госконтрактов для нужд Минобороны РФ, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.