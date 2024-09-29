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Трамп проведет новый митинг на месте первого покушения на себя

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и экс-глава Белого дома Дональд Трамп намерен провести новый предвыборный митинг в городе Батлер американского штата Пенсильвания, в котором 13 июля на него было совершено покушение.

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