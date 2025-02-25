Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Диаспоры помогли»: телеканал выделил в сюжете помощь этнических диаспор, забыв о русских

«Диаспоры помогли»: телеканал выделил в сюжете помощь этнических диаспор, забыв о русских

Avia.pro - СМИ Сенсация от Дон-24: огонь и вода в кадреВ одном из последних выпусков телеканала «Дон-24» развернулся настоящий спектакль, где представители национальных диаспор, объединённые общей идеей, доставили продукты в наш госпиталь для ветеранов.

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