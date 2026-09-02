«Бейтесь до конца». Овечкин пожелал хоккеистам московского «Динамо» побед в новом сезоне

Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон», воспитанник «Динамо» Александр Овечкин пожелал хоккеистам московского клуба только побед в новом сезоне КХЛ.
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