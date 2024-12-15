Грузия осталась без Кока-Колы

нн наталья никифорова Да боржоми и сухое вино гораздо вкуснее и полезнее чем эта "химия и жизнь". На Западе похоже думают что народы без кока-колы зачахнут, засохнут и вымрут. Идиоты, однако....

Silver Kont А как же рекламируемые грузинские минводы и лимонады? Или грузины знают, из чего они сделаны и сами не пьют, как и вино "минасссали"?