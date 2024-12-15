Гений про злодейства Слышали, какой ужас происходит в Грузии? Там же санкции ввели всякие разные, ущемили грузинов по самое не хочу, но я не думала, что дойдет до такого! Вообразите, мои дорогие - Кока-Кола отменила ежегодный караван для Грузии.
Грузия осталась без Кока-Колы
Комментарии
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нн
наталья никифорова
Да боржоми и сухое вино гораздо вкуснее и полезнее чем эта "химия и жизнь". На Западе похоже думают что народы без кока-колы зачахнут, засохнут и вымрут. Идиоты, однако....
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3 час.
Silver Kont
А как же рекламируемые грузинские минводы и лимонады? Или грузины знают, из чего они сделаны и сами не пьют, как и вино "минасссали"?
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3 час.
Silver Kont
Если старая хранцузская шалава не хочет уходить сама, то можно вынести на пинках, пинками гнать до аэропорта и дать ещё один напоследок - привет микрону...
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3 час.
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