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Китай

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Члены Бюро ВК НПКСК изучают руководящие принципы, изложенные в речи Си Цзиньпина о НПКСК

Пекин, 10 октября /Синьхуа/ -- В среду в первой половине дня в Пекине открылась 9-я сессия Бюро Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 14-го созыва, посвященная углубленному изучению речи, с которой выступил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин 20 сентября на собрании по случаю 75-й годовщины основания НПКСК.

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