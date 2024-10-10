Члены Бюро ВК НПКСК изучают руководящие принципы, изложенные в речи Си Цзиньпина о НПКСК

Пекин, 10 октября /Синьхуа/ -- В среду в первой половине дня в Пекине открылась 9-я сессия Бюро Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 14-го созыва, посвященная углубленному изучению речи, с которой выступил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин 20 сентября на собрании по случаю 75-й годовщины основания НПКСК.