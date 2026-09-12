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Мировое обозрение

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От тираннозавра можно было не бежать, а уйти шагом: первая дорожка следов взрослого хищника раскрыла его скорость

От тираннозавра можно было не бежать, а уйти шагом: первая дорожка следов взрослого хищника раскрыла его скорость

Палеонтологи впервые получили непрерывную дорожку следов взрослого тираннозавра — четыре последовательных отпечатка общей длиной около семи метров, найденные в верхнемеловых отложениях формации Хелл-Крик в Северной Дакоте.

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