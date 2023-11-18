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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Лещук: «Верю, что «Зенит» не станет чемпионом. Почему нет? Все когда-то заканчивается»

Игорь Лещук: «Верю, что «Зенит» не станет чемпионом. Почему нет? Все когда-то заканчивается»

«Плотность в таблице больше радует, чем удивляет. У большинства команд есть шансы. Если все так продолжится до конца чемпионата, будет большой интерес, ажиотаж.

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