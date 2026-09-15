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За час до таблоидов: Дворец объявил Гарри и Меган частными лицами

За час до таблоидов: Дворец объявил Гарри и Меган частными лицами

Две недели в Британии обернулись для принца Гарри и Меган Маркл резкой сменой дворцовой тактики. Монархия больше не спорит и не отвечает на интервью — она говорит языком сухого канцелярского протокола.

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