Соглашение о перемирии выгодно и Израилю, и ХАМАС — но по разным причинам

Одни будут обменивать заложников и подсчитывать потери, а другие — думать, как быть с беженцами Евгений Берсенев Фото: AP/TASS Материал комментируют: Владимир Жарихин Михаил Александров Достижение договоренностей с Израилем о временном перемирии и освобождении заложников в обмен на палестинских заключенных подтвердило движение ХАМАС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии