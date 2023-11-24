Соглашение о перемирии выгодно и Израилю, и ХАМАС — но по разным причинам

Одни будут обменивать заложников и подсчитывать потери, а другие — думать, как быть с беженцами Евгений Берсенев Фото: AP/TASS Материал комментируют: Владимир Жарихин Михаил Александров Достижение договоренностей с Израилем о временном перемирии и освобождении заложников в обмен на палестинских заключенных подтвердило движение ХАМАС.