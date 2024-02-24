Дончанка Смирнова: Украина всегда ненавидела Донбасс

Вячеслав Денисов

Удивляться нечему, т.к. в свое время лысый придурок, дорвавшийся до власти после Сталина, амнистировал бандеровских убийц, сотрудничавших с гитлеровцами и позволил им влезть во властные структуры. Теперь имеем результат его правления.