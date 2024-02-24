Донбасс всегда отличался от остальной Украины. Его жители говорили на русском, но с уважением относились и к украинскому языку, и к культуре.
Дончанка Смирнова: Украина всегда ненавидела Донбасс
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Удивляться нечему, т.к. в свое время лысый придурок, дорвавшийся до власти после Сталина, амнистировал бандеровских убийц, сотрудничавших с гитлеровцами и позволил им влезть во властные структуры. Теперь имеем результат его правления.
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