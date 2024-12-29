Лавров раскрыл будущее диалога с США по продлению договора СНВ

Россия не будет вести с США переговоры по контролю над вооружениями и по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), пока Вашингтон сохраняет свой антироссийский курс.
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