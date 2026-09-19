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Визы – как рычаг русофобии. Если МОК не проявит волю – чиновничий произвол станет новым оружием против российских спортсменов

Визы – как рычаг русофобии. Если МОК не проявит волю – чиновничий произвол станет новым оружием против российских спортсменов

Российский фигурист Николай Угожаев пропустил турнир серии «Челленджер» Lombardia Trophy из-за сложностей с получением визы.

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